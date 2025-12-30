Российский боевой лазер сжег беспилотник на расстоянии в один километр

Лазерная система LazerBuzz сожгла летевший дрон на расстоянии в один километр

Новые компоненты и оптимизация программных алгоритмов увеличили дальнобойность новой российской лазерной системы противодействия беспилотникам LazerBuzz. В ходе последних испытаний боевая машины сожгла летательный аппарат на расстоянии в километр. Об этом со ссылкой на представителей компании-разработчика сообщил ТАСС .

Собеседники агентства уточнили, что прямое попадание уничтожило батарею, питающую беспилотник, а также другие детали.

«Аппарат загорелся и упал. Чем больше рабочая дистанция, тем безопаснее работа и больше потенциальных целей, которые может захватить LazerBuzz», — подчеркнули создатели системы.

Они отметили, что в ходе первых испытаний установка поражала воздушные цели на расстоянии в 700 метров, но после модернизации оно увеличилось.

В конце июня действующие в зоне проведения специальной военной операции российские военные начали использовать лазерные системы противовоздушной обороны, выжигающие камеры украинских беспилотников.

Как рассказал в комментарии 360.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов, системы с лазерными лучами дешевле, чем огнестрельные средства поражения дронов, а также обладают большей точностью. Их можно использовать дольше по времени.