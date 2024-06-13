ВС России взяли в плен бойцов ВСУ у Старомайорского

Штурмовики ВС России взяли в плен украинских бойцов в районе села Старомайорское в Донецкой Народной Республике. Об этом ТАСС рассказал исполняющий обязанности командира разведывательной роты группировки войск «Восток» с позывным Жара.

«Взяли пленных [в районе Старомайорского]. Работали штурмовики», — сообщил он.

Российские силы освободили Старомайорское 10 июня. Успеха добились военнослужащие подразделения группировки войск «Восток». В селе в тот же день водрузили российский флаг. Военнослужащие из Приморья установили его над северной окраиной населенного пункта.

В четверг, 13 июня, стало известно, что ВСУ также ушли с позиций в юго-западной части Красногоровки в ДНР. Шанса противнику не дали российская артиллерия и воздушно-космические силы. ВСУ понесли серьезные потери на этом участке, рассказал журналистам советник главы республики Игорь Кимаковский.