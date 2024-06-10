Российские войска освободили село Старомайорское в ДНР

Фото: РИА «Новости»

Российские силы освободили село Старомайорское в ДНР. Об этом информировали в Минобороны.

«Подразделения группировки войск „Восток“ продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Старомайорское», — отметили в министерстве.

Помимо этого, подразделения российской группировки «Восток» улучшили положение по переднему краю и сорвали попытки ВСУ усилить передовые позиции и провести ротации в опорных пунктах в районах Урожайного, Луговского и Дорожнянки. Опорные пункты и живую силу трех бригад противника поразили в районах Времьевки, Золотой Нивы и поселка Октябрь.

Ранее Генштаб ВСУ назвал наиболее напряженной для своих войск ситуацию в ДНР и Харьковской области. В то же время российские военнослужащие заявили о стабилизации обстановки на линии боестолкновения под Харьковом.

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