В селе Старомайорское в ДНР водрузили российский флаг

Рогов: в освобожденном от ВСУ селе Старомайорское в ДНР подняли российский флаг

Фото: Freepik

В освобожденном от украинских националистов селе Старомайорское в ДНР подняли российский флаг. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Завершив зачистку северной окраины населенного пункта, воины из Приморья установили над ней государственный флаг РФ», — заявил он.

Об освобождении села Старомайорское сообщило Минобороны 10 июня. Также в ведомстве отметили, что российские бойцы сорвали попытки украинской армии провести ротации в опорных пунктах в районах Луговского, Урожайного и Дорожнянки.

Ранее Владимир Рогов заявил, что ВС РФ продвинулись юго-восточнее села Работино в Запорожской области. Там войска Украины лишились двух опорных пунктов.

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