Кимаковский: украинские войска ушли с позиций на юго-западе Красногоровки в ДНР

Подразделения ВСУ покинули позиции на юго-западе Красногоровки в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Он отметил, что на юго-западе российская артиллерия и воздушно-космические силы не дали противнику шанса.

«Под этим натиском вооруженные формирования Украины ушли из юго-западной части [Красногоровки]. Кто мог уйти», — уточнил советник главы ДНР.

Кимаковский добавил, что на этом участке фронта Вооруженные силы Украины несут существенные потери.

Недавно в Минобороны сообщили об атаке позиций ВСУ у Часова Яра. По данным ведомства, российские подразделения ударили реактивной системой залпового огня «Град».

Также расчет РСЗО группировки войск «Запад» атаковал место дислокации украинских боевиков. Противник потерял до 30 человек, уточнили в оборонном ведомстве.