Вооруженные силы России контролируют половину поселка Новоселовка в Краснолиманском районе ДНР. Об этом сообщил РИА «Новости» военный эксперт Андрей Марочко.

«В ходе продвижения в районе Новоселовки и непосредственно в ней под наш контроль перешло около половины населенного пункта. Для стабилизации обстановки украинское командование направило усиление в укрепрайон, расположенный на высотах северо-восточнее населенного пункта Яровая», — заявил Марочко.

Эксперт сообщил, что российские войска в ходе активных боевых действий расширили зону контроля у Дерилово в ДНР.

Новоселовка — поселок городского типа в ДНР, часть Краснолиманского района. Он расположен на реке Нетриус и находится в 15 километрах от железнодорожной станции Славяногорск. Поселок находится южнее села Шандриголово, освобожденного российскими войсками в конце сентября.

Ранее группировка войск «Центр» освободила населенный пункт Московское и вошла в восточные районы города Димитров в ДНР. Также бойцы ВС России освободили уже около 70% Купянска и закрепляют позиции внутри города. Всего российская армия освободила почти пять тысяч квадратных метров и 212 населенных пунктов в 2025 году.