Российские войска зашли в восточные районы Димитрова в ДНР

Группировка войск «Центр» вошла в восточные районы города Димитров в ДНР и продвигаются вглубь жилых кварталов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Кроме того, военные освободили населенный пункт Московское в Донецкой Народной Республике.

Накануне российские военные нанесли огневое поражение обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины объектам топливно-энергетической инфраструктуры. В Минобороны уточнили, что в атаке задействовали артиллерию, ракеты, беспилотники и авиацию.

Также военнослужащим ВС России удалось уничтожить технику противника на Краматорско-Дружковском направлении. Помимо этого, операторы ударных беспилотников метким ударом ликвидировали пикап врага, спрятанный в лесу украинскими боевиками.