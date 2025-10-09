Около 70% Купянска перешло под контроль России

Ганчев: в Купянске ВС России освободили около 70% территории

Бойцы ВС России освободили уже около 70% Купянска и закрепляют позиции внутри города. Об этом ТАСС рассказал глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев.

«В настоящее время нам известно об освобождении примерно 70% города», — подчеркнул он.

Ганчев пояснил, что цифра примерная. Некоторые направления переходят под российский контроль, потом военные закрепляются для дальнейшего развития наступления.

«Закрепляемся на прошлых рубежах. Поэтому есть так называемые серые зоны внутри города. Но в целом продвижение идет», — добавил глава ВГА.

Начальник Генштаба ВС России — первый замминистра обороны Валерий Герасимов отмечал, что группировка «Запад» завершает разгром ВСУ в южных кварталах Купянска.