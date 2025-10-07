Российская армия освободила почти пять тысяч квадратных метров и 212 населенных пунктов в 2025 году. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совбеза.

Глава государства в ходе рабочей поездки в СЗФО провел совещание с руководством Минобороны и Генштаба, командующими группировками войск в зоне спецоперации. Во встрече также участвовал директор ФСБ Александр Бортников. Путин отметил, что стратегическая инициатива остается за ВС России.

«В этом году нами освобождено почти пять тысяч квадратных километров территории — 4900 — и 212 населенных пунктов», — подчеркнул он.

Глава государства добавил, что это произошло благодаря солдатам и офицерам, проявляющим героизм и мужество каждый день, беззаветно преданным Родине.

Путин отметил, что боевики ВСУ отступают по всей линии боевого соприкосновения, несмотря на попытки упорного сопротивления. По этой причине киевский режим бьет вглубь территории России по мирным объектам, чтобы продемонстрировать западным спонсорам хоть какие-то успехи, но ему это не поможет.

