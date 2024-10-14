Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Левадное в Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Российские военные заняли более выгодные рубежи.

Войска «Севера» нанесли поражение ВСУ у Волчанска и Липцов под Харьковом, противник потерял до 45 военных, полевой склад с боеприпасами. Группировка войск «Запад» отразила две контратаки. Противник потерял до 490 военных.

Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что российские войска прорвали оборону ВСУ на Времевском направлении и зашли в село Левадное. Бойцы уже подняли российский триколор на северных окраинах населенного пункта. Кроме того, российские военные освободили поселок Новый Путь в Курской области и село Михайловка в ДНР.