Наступавшие с юга российские войска прорвали оборону ВСУ на Времевском направлении и зашли в село Левадное в Запорожской области. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Он подчеркнул, что бойцы уже подняли российский триколор на северных окраинах Левадного. По его словам, за короткий срок военные продвинулись сразу на три километра, совершив неожиданный для противника бросок.

«Наши войска, застав противника врасплох, штурмом с юга прорвали оборону ВСУ, продвинулись вперед на три километра <…> на Времевском направлении Запорожского фронта», — заявил Рогов.

Собеседник агентства добавил, что Левадное находилось под контролем ВСУ с июня прошлого года, но зашедшие туда бойцы освободят населенный пункт. Также он добавил, что противник попытался снова перейти в наступление, но ему дали ожесточенный отпор на подступах и он отступил с большими потерями.

Минобороны в воскресной сводке сообщило, что подразделения группировки «Центр» взяли под контроль село Михайловка в Донецкой Народной Республике. В ведомстве подчеркнули, что бойцы нанесли значительный ущерб украинским войскам, уничтожив до 460 человек личного состава.