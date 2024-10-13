Российские войска освободили Михайловку в ДНР
Минобороны: бойцы группировки «Центр» освободили село Михайловка в ДНР
Действующая в зоне специальной военной операции группировка войск «Центр» освободила село Михайловка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
В ведомстве уточнили, что российские войска взяли населенный пункт под контроль за минувшие сутки.
«Подразделения группировки войск „Центр“ в результате решительных действий освободили населенный пункт Михайловка Донецкой Народной Республики», — указали в Минобороны.
В ходе боевых действий бойцы поразили четыре механизированные, пехотную, воздушно-десантную и мотопехотную бригады противника, уничтожив личный состав и технику в подконтрольной зоне проведения специальной военной операции.
Также подразделения «Центра» отразили 11 контратак украинских боевиков, выбросивших на место три механизированные и одну штурмовую бригаду, десантно-штурмовой полк, штурмовой батальон и бригаду морской пехоты.
Противник потерял до 460 человек личного состава три бронированные машины HMMWV и Kirpi, пять автомобилей, четыре 122-миллиметровые гаубицы Д-30 и противотанковую пушку «Рапира».
Ранее стало известно, что командование ВСУ приступило к отводу войск из Торецка (Дзержинска). ТАСС со ссылкой на представителей силовых ведомств сообщил о частичном бегстве противника из города, который осознал бесперспективность дальнейшего сопротивления.