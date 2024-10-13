Действующая в зоне специальной военной операции группировка войск «Центр» освободила село Михайловка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что российские войска взяли населенный пункт под контроль за минувшие сутки.

«Подразделения группировки войск „Центр“ в результате решительных действий освободили населенный пункт Михайловка Донецкой Народной Республики», — указали в Минобороны.

В ходе боевых действий бойцы поразили четыре механизированные, пехотную, воздушно-десантную и мотопехотную бригады противника, уничтожив личный состав и технику в подконтрольной зоне проведения специальной военной операции.

Также подразделения «Центра» отразили 11 контратак украинских боевиков, выбросивших на место три механизированные и одну штурмовую бригаду, десантно-штурмовой полк, штурмовой батальон и бригаду морской пехоты.

Противник потерял до 460 человек личного состава три бронированные машины HMMWV и Kirpi, пять автомобилей, четыре 122-миллиметровые гаубицы Д-30 и противотанковую пушку «Рапира».