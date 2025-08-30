«В результате наступательных действий подразделения группировки войск „Восток“ освободили населенный пункт Камышеваха Донецкой Народной Республики», — заявили в ведомстве.

Военный эксперт Андрей Марочко отмечал, что российским бойцам осталось пройти около двух километров до населенного пункта Ставки в ДНР. Он указал на позитивную динамику в продвижении военных на этом участке боевых действий.

Кроме того, Марочко сообщал об ожесточенных боях к югу и на северо-востоке от Северска. Российские войска на 500 метров сократили расстояние до городской агломерации. При этом командование ВСУ тщетно пытается взять ситуацию под свой контроль.

Ранее ВС России ликвидировали ударный кулак «Азова» под Красным Лиманом.