Российские бойцы уничтожили ударный кулак боевиков группировки «Азов»* под Красным Лиманом. Об этом ТАСС сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

По его словам, «Азов»* готовился к атаке на Краснолиманском направлении. Для этого группировка разместила боевиков и бронетехнику в лесах под селами Карповка, Среднее, Шандриголово и Дерилово. Но ВС России сорвали планы противника.

«В результате работы наших дроноводов уничтожены восемь единиц западной бронетехники и 50 боевиков», — сказал Кимаковский.

По его словам, среди уничтоженной техники — один HMMWV, два БТР М113, два MaxxPro, а также пикап.

Ранее стало известно, что ВСУ столкнулись с катастрофической нехваткой солдат на Харьковском направлении. Это вынуждает украинское командование переходить к долговременной обороне.

*Запрещенная в России террористическая организация.