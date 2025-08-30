Российские войска с северо-востока приблизились к Северску

Ожесточенные бои идут в окрестностях Северска в ДНР. Российские войска сократили расстояние до города на полкилометра, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«За последнее время наши военнослужащие продвинулись северо-восточнее от данного населенного пункта, вдоль железной дороги, сократив при этом расстояние до городской агломерации на 500 метров», — сказал он.

Марочко рассказал об активных боях не только на северо-востоке, но и к югу от Северска. Командование Вооруженных сил Украины, по его словам, отчаянно пытается стабилизировать ситуацию.

В начале июля Марочко сообщал, что российские подразделения находились в 900 метрах от Северска. Группировка из пяти тысяч солдат ВСУ едва не попала в окружение.