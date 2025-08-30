Российским войскам осталось менее 2 км до Ставок в ДНР

Российским войскам осталось преодолеть менее двух километров до населенного пункта Ставки в ДНР. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

«Сейчас у нас остается менее двух километров до населенного пункта Ставки, и это расстояние постоянно сокращается», — сказал он.

Марочко отметил «позитивную динамику» в продвижении российских войск на этом участке фронта. Бойцы ВС РФ «в результате рывка» перерезали трассу Кировск — Ставки. Теперь ситуация боевиков ВСУ там осложнится.

Ранее Марочко сообщал об ожесточенных боях на северо-востоке и к югу от Северска в ДНР. Российские войска смогли сократить расстояние до городской агломерации на 500 метров. При этом командование ВСУ пытается взять ситуацию под контроль.