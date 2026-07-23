Российские военные установили контроль над населенным пунктом Белицкое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что при освобождении Белицкого отличились бойцы группировки войск «Центр».

Днем ранее стало известно об освобождении Благодатного в Запорожской области и Артельного в Харьковской области. Там работали военнослужащие группировок «Восток» и «Север» соответственно.

Также бойцы «Севера» за минувшие сутки выявили и ликвидировали 26 пунктов управления БПЛА противника в Сумской области. Против них применили FPV-дроны.

В распоряжении ВС России появилось оборудование, способное сбивать беспилотники ВСУ с намеченного курса. Комплексы подменяют видеокартинку для операторов ударных украинских дронов, отмечал военнослужащий с позывным Питон.