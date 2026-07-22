ВС РФ освободили Благодатное и Артельное в Запорожской и Харьковской областях

Российские войска взяли под контроль Артельное в Харьковской области и Благодатное в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что при освобождении Благодатного отличились военнослужащие группировки войск «Восток». Контроль над Артельным установили бойцы «Севера».

Также военнослужащие 11-го армейского корпуса за первые три недели июля атаками ударных и разведывательных БПЛА ликвидировали на харьковском направлении порядка 90 спутниковых станций Starlink в распоряжении боевиков ВСУ.

Бойцы обнаруживают иностранные терминалы как на территории тыловых районов, так и непосредственно на линии фронта. После этого по наземным целям работают дроны с осколочно-фугасными боеприпасами и ударные беспилотники.

Кроме того, с помощью станций Starlink российские силы могут вычислить, где конкретно находится личный состав ВСУ, и уничтожить блиндажи.