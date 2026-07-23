За сутки в Сумской области уничтожили 26 пунктов управления беспилотниками ВСУ
Бойцы группировки войск «Север» за истекшие сутки обнаружили и уничтожили 26 пунктов управления беспилотниками противника в Сумской области. Об этом сообщил командир батальона с позывным Велес, его процитировало РИА «Новости».
Расчеты разведывательных БПЛА вскрыли координаты целей, затем по ним отработали ударными беспилотниками самолетного типа и FPV-дронами с осколочно-фугасной частью, поделился подробностями командир.
Также российские военные ликвидировали штурмовую группу 210-й отдельной механизированной бригады украинской армии в районе Могрицы Сумской области. При выдвижении к Кондратовке, Писаревке и Новой Сечи бойцы «Севера» уничтожили большинство штурмовых подразделений 5-й отдельной механизированной бригады, 225-го штурмового полка и 71-й аэромобильной бригады ВСУ.