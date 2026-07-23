Военные научились сбивать с толку беспилотники ВСУ при помощи «штор»

На линии фронта появилось оборудование, способное сбивать с намеченного курса беспилотники ВСУ. Об этом сообщил старший разведчик 29-го артиллерийского полка 11-го корпуса группировки войск «Север» с позывным Питон, его процитировал ТАСС .

Новые устройства подменяют картинку, которую видят операторы ударных украинских БПЛА, пояснил военный.

«Дрон противника летит, наша огневая группа его обнаруживает, после чего наши военнослужащие включают „штору“ для того, чтобы данный дрон не мог ориентироваться в полете и никаким образом не смог восстановить сигнал своего прежнего видео», — рассказал Питон.

Беспилотники, на которые передают подложный сигнал, никогда не долетают до своих целей, добавил разведчик.

Ранее бойцы группировки войск «Север» за сутки обнаружили и уничтожили 26 пунктов управления беспилотниками противника в Сумской области. Против них применили ударные беспилотники и FPV-дроны.