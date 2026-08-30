ВС России уничтожили два пункта управления дронами в ДНР

ВС РФ уничтожили два пункта управления БПЛА в Славянско-Краматорской агломерации

Военнослужащие 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ в районе Славянско-Краматорской агломерации. Об этом РИА «Новости» сообщили в Минобороны России.

Один из объектов российские военные обнаружили во время воздушной разведки. После подтверждения цели по пункту управления нанесли комбинированный удар FPV-дронами и артиллерией. Вместе с объектом уничтожена находившаяся там живая сила противника.

Второй пункт управления беспилотниками также выявили операторы российских беспилотных систем. Его поразили точным ударом БПЛА.

Славянско-Краматорская агломерация остается важным районом для украинской группировки. Через расположенные здесь населенные пункты проходят автомобильные и железнодорожные маршруты, используемые для снабжения войск.

Военный аналитик Андрей Марочко отмечал, что ВС России обрушивают линию обороны боевиков ВСУ в районах Славянска и Краматорска.