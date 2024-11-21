ВС России уничтожили понтонную переправу ВСУ в ДНР

Днем ранее военное ведомство заявило о ликвидации заблокированной в Ольговской Роще Курской области группы боевиков ВСУ. Противник лишился большого количества техники, артиллерийской самоходки и станции радиоэлектронной борьбы. Кроме того, расчеты САУ «Акация» сорвали ротацию ВСУ на одном из участков СВО.
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