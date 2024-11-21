ВС России уничтожили понтонную переправу ВСУ в ДНР

Российские военные нанесли удар ракетой Х-38 по понтонной переправе ВСУ через реку Северский Донец на Краснолиманском направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве отметили, что в результате точного попадания переправу уничтожили. Министерство опубликовало кадры нанесения удара.

В последней сводке Минобороны сообщило о взятии под контроль населенного пункта Дальнее в ДНР.

Днем ранее военное ведомство заявило о ликвидации заблокированной в Ольговской Роще Курской области группы боевиков ВСУ. Противник лишился большого количества техники, артиллерийской самоходки и станции радиоэлектронной борьбы. Кроме того, расчеты САУ «Акация» сорвали ротацию ВСУ на одном из участков СВО.