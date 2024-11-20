Заблокированную в лесном массиве Ольговская Роща в Кореневском районе Курской области группировку украинских боевиков уничтожили. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве добавили, что подразделения группировки «Север» поразили танковую и четыре механизированные бригады украинских боевиков, бригады штурмовиков и морской пехоты, а также две группировки территориальной обороны около восьми населенных пунктов в Суджанском и Кореневском районах Курской области.

«Завершено уничтожение группировки ВСУ, блокированной в районе Ольговской Рощи», — добавили в пресс-службе.

За сутки противник потерял более 400 человек личного состава, шесть боевых машин пехоты, четыре бронетранспортера, самоходную артиллерийскую установку «Богдана», САУ AS-90, станцию радиоэлектронной борьбы и 20 автомобилей. Добровольно сложили оружие и сдались в плен 11 украинских военных.

В минувший понедельник, 18 ноября, Telegram-канал Shot сообщил о тысяче украинских боевиков, попавших в окружении после бегства командования. Российские военные создали помехи в связи, чтобы противник не призвал подмогу.