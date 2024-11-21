Огнем САУ «Акация» артиллеристы сорвали ротацию ВСУ

Артиллеристы группировки войск «Запад» сорвали ротацию Вооруженных сил Украины на одном из участков проведения спецоперации. Это позволило армии продвинуться вперед, сообщило Минобороны .

В бой вступили расчеты самоходной артиллерийской установки «Акация». Разведка передала координаты цели, и военные выехали на огневые позиции. Направление удара скорректировали операторы БПЛА. Артиллеристы сорвали ротацию личного состава и продвинулись вперед.

«В последнее время бьем по скоплению пехоты, фронт двигается вперед, прикрываем штурмовые подразделения, слаженность отличная, все друг друга понимают с полуслова», — сообщил командир орудия с позывным Москвич.

Продолжились бои в Курской области. Российские подразделения уничтожили заблокированную в лесном массиве Ольговская Роща группу ВСУ.