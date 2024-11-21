Группировка войск «Юг» российской армии освободила населенный пункт Дальнее в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Он находится в Кураховском районе в нескольких километрах к югу от райцентра.

Кроме того, российские военные нанесли поражение двум механизированным и одной мотопехотной бригаде украинской армии, отразили атаки 46-й аэромобильной бригады и уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы.

Потери противника в зоне ответственности «Юга» за сутки оценили в восемь артиллерийских орудий, 12 автомобилей и до 380 военнослужащих.

Накануне группировка войск «Центр» освободила Ильинку в соседнем Марьинском районе ДНР.

Уже даже украинские издания признали, что ВСУ придется отступить из Курахова в ближайшие недели.