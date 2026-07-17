ВС России уничтожили объекты инфраструктуры и топливо для ВСУ в Одесском порту

Российские военные поразили объекты портовой инфраструктуры и резервуары с горюче-смазочными материалами (ГСМ) в Одесском порту. Об этом сообщили в Минобороны .

Под удар попали объекты, которые использовались для разгрузки топлива, и сами резервуары с ГСМ. В ведомстве уточнили, что топливо предназначалось для обеспечения ВСУ.

Также сегодня в ведомстве сообщили об ударах по порту «Черноморск», который Вооруженные силы Украины использовали для разгрузки и хранения грузов военного назначения.

Накануне в Харьковской области российские бойцы группировки войск «Север» лишили ВСУ двух автомобилей, склада топлива и пункта управления беспилотниками.

Днем ранее в Днепропетровской области военные ВС России нанесли удары по двум железнодорожным локомотивам, которые бойцы ВСУ использовали для доставки военных грузов.