МО: в Харьковской области бойцы «Севера» уничтожили 2 автомобиля и склад ГСМ ВСУ

Артиллеристы группировки войск «Север» уничтожили два автомобиля, склад топлива и пункт управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

«В ходе нанесения огневого поражения специалистами артиллерийского подразделения 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск „Север“ были уничтожены два автомобиля ВСУ и склад топлива в Харьковской области», — уточнило военное ведомство.

Кроме того, подразделения беспилотных систем «Севера» продолжили наносить огневое поражение по пунктам управления и точкам запуска украинских БПЛА на этом направлении.

Ранее в Харьковской области солдаты 113-й отдельной бригады теробороны подорвались на своих минах при попытке сбежать с позиций в Волоховском.