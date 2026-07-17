ВС России поразили вновь объекты инфраструктуры в портах «Одесса» и «Черноморск»

Российские войска продолжают нанесение ударов по украинским портам, которые ВСУ используют в интересах доставки грузов для армии. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами в портах „Одесса“ и „Черноморск“ Одесской области поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения ВСУ», — заявили в ведомстве.

Также российские войска поразили цеха, на которых украинские силы производят и собирают беспилотники. Еще ударили по катеру в порту «Черноморск».

Накануне в оборонном ведомстве заявили, что ВС России поразили два железнодорожных локомотива, использованные ВСУ для доставки военных грузов в Днепропетровской области. Удары по объектам нанесли при помощи комплексов «Герань».