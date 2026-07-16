ВС России поразили два локомотива ВСУ в Днепропетровской области

Минобороны: ВС РФ поразили два локомотива ВСУ в Днепропетровской области

Российские вооруженные силы поразили два железнодорожных локомотива, которые ВСУ использовали для доставки военных грузов в Днепропетровской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Точные удары по транспортным объектам нанесли расчеты войск беспилотных систем при помощи комплексов «Герань». Они атаковали цели в населенном пункте Божедаровка Днепропетровской области.

Ранее российские военнослужащие ликвидировали объекты портовой инфраструктуры в Одесской области, которые ВСУ также использовали для собственных нужд. По данным Минобороны, в порту «Одесса» повреждения получили пять резервуаров с горюче-смазочными материалами.

Кроме того, в течение минувших суток ВС России ударили по транспортным и топливно-энергетическим целям, используемым Вооруженными силами Украины.