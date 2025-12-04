ВС России ударили по зданию СБУ в Кривом Роге

Российская баллистическая ракета «Искандер-М» попала в здание СБУ в Кривом Роге в Днепропетровской области. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

По его информации, прилет произошел накануне вечером, 3 декабря. Погибли три человека.

«Раненых вывозили семь машин скорых», — написал Лебедев.

Ранее стало известно, что российские бойцы ударили по танковому полигону и позициям украинских зенитно-ракетных комплексов в Одесской области.

Также бойцам группы «Восток» удалось поразить два танка ВСУ в Ровнополье в Запорожской области. Их могли уничтожить с помощью беспилотников и артиллерии.