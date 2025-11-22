Российские бойцы группы «Восток» уничтожили два танка ВСУ в Ровнополье в Запорожской области. Об этом РИА «Новости» сообщил радиотелефонист с позывным Аким.

По его словам, когда ВС России зашли в населенный пункт, то обнаружили уже две уже уничтоженные единицы техники.

«Скорее всего, их поразили наши БПЛА и артиллерия. Спасибо, мужики. Работайте, братья», — сказал он.

Аким добавил, что ослабить обороны украинских боевиков и облегчить продвижение российских штурмовых групп позволила работа разведывательных и огневых подразделений.

Ранее стало известно, что ВСУ бросили в Ровнополье группу тяжелораненых бойцов. Сопротивления раненые украинские боевики не оказали, их взяли в плен.