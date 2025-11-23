ВС России поразили танковый полигон и позиции ВСУ в Одесской области. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«Прилеты по танковому полигону и по позициям украинских зенитно-ракетных комплексов», — сказал он.

Ранее стало известно, что российские бойцы уничтожили три автомобиля ВСУ вблизи Константиновки. Технику обнаружили во время воздушной разведки и патрулирования и ударили по ней с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Также бойцы группы «Восток» поразили два танка ВСУ в Ровнополье в Запорожской области. Их могли уничтожить российские БПЛА и артиллерия.