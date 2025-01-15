ВС России ударили по критически важным газовым объектам Украины

Российские войска утром 15 января нанесли по объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины групповой удар. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Армия России высокоточным оружием и ударными беспилотниками атаковала объекты, которые обеспечивают работу украинского военно-промышленного комплекса.

В ведомстве уточнили, что российские войска достигли цели атаки и поразили все намеченные объекты.

Украинское издание «Страна.ua» ранее сообщило, что российские военные приступили к первому в 2025 году массированному ракетному удару по Украине. Атаку осуществляли самолеты ВКС. Журналисты уточнили, что работали ракетоносцы Ту-95, а также корабли — носители крылатых ракет «Калибр».

Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев утром заявил об ударе по расположению украинских войск в Харькове.