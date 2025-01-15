ВС России начали первую массированную ракетную атаку по Украине в 2025 году

Российские военные приступили к массированному ракетному удару по Украине. Об этом в своем Telegram-канале сообщило местное издание «Страна.ua».

«Ракеты уже в воздушном пространстве Украины», — уточнили журналисты со ссылкой на воздушные силы армии страны и мониторинговые паблики.

Удар осуществляют самолеты ВКС России. В Харькове прогремела серия взрывов.

«Военная хроника» уточнила, что военные цели на Украине атакуют ракетоносцы Ту-95 и корабли-носители крылатых ракет «Калибр».

Ранее координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что армия России нанесли удар по расположению ВСУ на пожарном полигоне в Харькове. Позже он заявил об атаке по району аэродрома в Киевской области.