ВС России начали первую массированную ракетную атаку по Украине в 2025 году

Российские военные приступили к массированному ракетному удару по Украине. Об этом в своем Telegram-канале сообщило местное издание «Страна.ua».
«Ракеты уже в воздушном пространстве Украины», — уточнили журналисты со ссылкой на воздушные силы армии страны и мониторинговые паблики.
Удар осуществляют самолеты ВКС России. В Харькове прогремела серия взрывов.
«Военная хроника» уточнила, что военные цели на Украине атакуют ракетоносцы Ту-95 и корабли-носители крылатых ракет «Калибр».
Ранее координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что армия России нанесли удар по расположению ВСУ на пожарном полигоне в Харькове. Позже он заявил об атаке по району аэродрома в Киевской области.
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