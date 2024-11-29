После прилета по объекту в Одесской области началась детонация

Подпольщик Лебедев: после удара по Ильичевску Одесской области прогремели взрыв

Фото: Unsplash

В городе Ильичевск Одесской прогремели взрывы. По данным координатора николаевского пророссийского сопротивления Сергея Лебедева, на одном из объектов инфраструктуры города зафиксировали прилет. Об этом подпольщик сообщил РИА «Новости».

«Одесса: в Ильичевск таки прилетело… Уже с полчаса детонирует. Других подробностей пока нет», — уточнил Лебедев.

Как рассказали подпольщику его коллеги, после удара было слышно множество глухих взрывов. Официально власти региона происшествие пока не комментировали.

Ранее ВС России нанесли удар в районе аэродрома в Николаевской области. Перед этим на этом аэродроме были замечены истребители F-16.

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