ВС России ударили по административному зданию недалеко от Купянска

Подпольщик Лебедев: ВС России уничтожили около роты солдат ВСУ под Харьковом

Фото: РИА «Новости»

Вооруженные силы Росси нанесли удар по административному зданию недалеко от Купянска. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

ВС России уничтожили около роты солдат ВСУ. Также украинская армия лишилась двух единиц техники.

Отставной подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что российские войска добились тактического успеха на Купянском направлении. За последние сутки бойцы продолжили продвижение в районах Петропавловки, Синьковки, Кисловки, Стельмаховки и Песчаного.

Командиры ВСУ попытались сымитировать контратаки на Харьковском направлении. Таким образом украинские силы создают видимость работы.

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