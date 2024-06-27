ВС России добились тактического успеха на Купянском направлении
Марочко: ВС РФ добились тактического успеха на Купянском направлении
Российские силы добились тактического успеха на Купянском направлении. Об этом сообщил отставной подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«На Купянском направлении наши войска имеют тактический успех. За истекшие сутки подразделения ВС РФ продолжили продвижение в районах Синьковки, Петропавловки, Кисловки, Песчаного и Стельмаховки», — рассказал он.
По данным Марочко, возле Степной Новоселовки удалось прорвать оборону ВСУ и занять новые позиции, а на западе от Сватова — отодвинуть противника примерно на километр с того места, откуда он обстреливал окраины населенного пункта из минометов калибра 120 миллиметров.
На Харьковском направлении — в районах Глубокого, Волчанска, Тихого — украинские боевики попытались сымитировать контратаки.