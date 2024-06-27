ВСУ попытались имитировать контратаки на Харьковском направлении

Марочко: командиры ВСУ имитируют контратаки под Хаарьковом

Официальный сайт президента Украины
Фото: Официальный сайт президента Украины

Украинские командиры имитируют контратаки на Харьковском направлении. Об этом рассказал РИА «Новости» подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В районах населенных пунктов Глубокое, Липцы, Волчанск и Тихое, отмечены ряд случаев, когда украинские боевики имитируют действия наступательного характера», — сказал он.

По его мнению, такая тактика не связана с введением российских войск в заблуждение. Действия командования ВСУ несут статистический характер. Они создают видимость работы, но не выполняют реальные боевые задачи, которые поставило вышестоящее руководство.

Накануне взрывы рядом с авиазаводом прогремели на Украине. Как сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, речь идет о предприятии в Харькове. Там зафиксировали два мощных «прилета». Также он рассказал, что украинские боевики расположили в черте города тяжелую артиллерию.

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