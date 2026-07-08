ВС России разгромили предприятие по производству комплектующих для «Фламинго»

Вооруженные силы России ночью нанесли ответный групповой удар и поразили предприятие «Самсунг-Украина», где производились комплектующие для «Фламинго». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны .

В ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру российская армия нанесла групповой удар высокоточным оружием наземного базирования по объектам ВПК в Киеве.

«В результате удара поражены: промышленное предприятие компании „Самсунг-Украина“, на котором осуществлялось производство и хранение комплектующих для крылатых ракет наземного базирования FP-5 „Фламинго“; цех по сборке БПЛА большой и средней дальности», — уточнили в министерстве.

Ранее Минобороны показало кадры боев за взятую под контроль Петро-Ивановку.