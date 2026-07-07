Минобороны опубликовало кадры боев за взятую под контроль Петро-Ивановку

Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль село Петро-Ивановка к северу от Купянска. Министерство обороны опубликовало кадры боев за населенный пункт.

При взятии отличились военнослужащие 344-го мотострелкового полка. Перед штурмом разведывательные подразделения с помощью беспилотников обнаружили пулеметные и минометные позиции противника, по которым отработали артиллерией и ударными БПЛА.

Кроме того, российские военные пресекали попытки украинского командования подвозить в село личный состав и боеприпасы.

Об освобождении Петро-Ивановки Минобороны сообщило ранее. По данным военного ведомства, на этом участке фронта противник потерял за сутки до 205 военнослужащих, боевую бронированную машину «Казак» и восемь автомобилей.