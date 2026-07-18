ВС России расширили зону контроля под Константиновкой

Марочко: ВС России зашли в село Осыково недалеко от Константиновки

Российские войска наступают широким фронтом в районе Константиновки. Они вошли в село Осыково и расширили зону контроля. Об этом военный эксперт Андрей Марочко сообщил ТАСС .

Группировка войск «Юг», по его информации, за последнюю неделю достигла значительных успехов. Войска наступали фронтом шириной 20 километров. Марочко сообщил о расширении зоны контроля к западу и северо-востоку от Константиновки.

«Наши военнослужащие зашли в Осыково. Сейчас идет закрепление в данном населенном пункте», — сказал он.

Минобороны объявило об освобождении Константиновки в начале июля. Украинские войска превратили город в неприступный укрепрайон, но не смогли сдержать натиск российской армии и потеряли 13,5 тысячи военнослужащих.