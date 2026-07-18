ВС России расширили зону контроля под Константиновкой
Марочко: ВС России зашли в село Осыково недалеко от Константиновки
Российские войска наступают широким фронтом в районе Константиновки. Они вошли в село Осыково и расширили зону контроля. Об этом военный эксперт Андрей Марочко сообщил ТАСС.
Группировка войск «Юг», по его информации, за последнюю неделю достигла значительных успехов. Войска наступали фронтом шириной 20 километров. Марочко сообщил о расширении зоны контроля к западу и северо-востоку от Константиновки.
«Наши военнослужащие зашли в Осыково. Сейчас идет закрепление в данном населенном пункте», — сказал он.
Минобороны объявило об освобождении Константиновки в начале июля. Украинские войска превратили город в неприступный укрепрайон, но не смогли сдержать натиск российской армии и потеряли 13,5 тысячи военнослужащих.