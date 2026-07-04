Белоусов поздравил группировку «Юг» с освобождением Константиновки в ДНР

Глава Минобороны России Андрей Белоусов поздравил личный состав подразделений группировки войск «Юг» с освобождением населенного пункта Константиновка в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Министр обратился к бойцам 78-го мотострелкового полка, 72-й отдельной мотострелковой бригады, 10-го гвардейского танкового ордена Жукова полка, 6-й мотострелковой дивизии, 4-й отдельной гвардейской мотострелковой ордена Суворова бригады имени Георгия Победоносца и 103-го гвардейского мотострелкового полка.

Глава ведомства поблагодарил военнослужащих за верность воинскому долгу и выразил уверенность, что они продолжат с честью выполнять поставленные задачи, обеспечивать безопасность и надежно защищать национальные интересы России.

Историк Александр Широкорад объяснял 360.ru, что после освобождения Константиновки фронт движется на запад.