ВС России прорвали оборону ВСУ на Красноармейском направлении

Пушилин: ВС России прорвали оборону ВСУ и вышли на трассу к Константиновке

Российские военные прорвали оборону боевиков Вооруженных сил Украины на Красноармейском направлении. Об обстановке на поле боя глава ДНР Денис Пушилин сообщил в Telegram-канале .

«Что касается красноармейского направления, мы видим разрезание обороны противника, разрезание группировки врага», — уточнил он.

Пушилин рассказал, что на некоторых участках российские бойцы вышли на трассу Красноармейск — Константиновка. Это свидетельствует об успехах ВС России на этом направлении. Глава ДНР напомнил, что для ВСУ критически важно удержать позиции на этом направлении

По данным Минобороны, ВС России освободили 15 февраля населенный пункт Березовка. Также под контроль российской армии села Зеленое Поле и Дачное.

Ранее Associated Press сообщало, что украинские военные стремительно теряют позиции в районе Красноармейска из-за нехватки личного состава и проблем со снабжением.