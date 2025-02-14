Минобороны сообщило об освобождении Зеленого Поля и Дачного в ДНР

Российские войска освободили Зеленое Поле и Дачное на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Населенный пункт Дачное перешел под контроль России благодаря действиям подразделений «Южной» группировки войск. Зеленое Поле освободили бойцы «Центра».

В ведомстве добавили, что в зоне ответственности «Южной» группировки в течение недели ВСУ удалось вытеснить из Орехово-Василевки.

Российские силы нанесли поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой и аэромобильной бригад противника, а также бригады морской пехоты и двух бригад теробороны.

Здесь Украина за неделю лишилась до 1325 военнослужащих, 10 боевых бронированных машин, 18 автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии и трех полевых складов с боеприпасами.

При продвижении вглубь обороны ВСУ группировка «Центр» с 10 по 14 февраля также освободила Дзержинск, Ясеновое, Водяное Второе, поразив подразделения шести механизированных, двух егерских, аэромобильной, мотопехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад Нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины.

Украинские формирования на этом направлении потеряли более 3730 военнослужащих, три танка, в том числе Leopard и 26 боевых бронированных машин, а также другую технику.

По энергосистеме ВПК Украины за неделю нанесли 14 ударов высокоточным оружием.