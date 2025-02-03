Вооруженные силы Украины на фоне катастрофической нехватки солдат и проблем со снабжением теряют позиции под Красноармейском (украинское название Покровск) в ДНР. Об этом сообщило Associated Press .

«Острая нехватка пехоты и маршрутов снабжения <… > создают заговор против украинских войск в Покровске. <… > Украинские войска теряют позиции вокруг важнейшего узла снабжения, который находится на пересечении множества автомагистралей, ведущих к ключевым городам на востоке Донецкой области, а также к важной железнодорожной станции», — уточнили в публикации.

Один из офицеров ВСУ в беседе с Associated Press заявил, что украинская армия не обладает резервами для удержания позиций, а новоприбывшие бойцы не справляются с боевыми задачами.

Ранее агентство Reuters сообщило, что российские войска практически затянули петлю вокруг Красноармейска. Взятие этого города позволит усилить наступление с нескольких направлений, поскольку он за время специальной военной операции стал ключевым автомобильным и железнодорожным логистическим узлом для Вооруженных сил Украины.