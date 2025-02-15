Бойцы ВС России взяли под контроль населенный пункт Березовка на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что такого результата удалось добиться благодаря решительным действиям подразделения группировки войск «Центр».

Ранее населенные пункты Зеленое Поле и Дачное в ДНР также перешли под контроль российских вооруженных сил. Удалось освободить и село Водяное Второе.

В начале февраля силы ПВО уничтожили в небе над Донецкой Народной Республике украинский беспилотник Shark. Ликвидация этого дрона позволила обеспечить прикрытие наступательных подразделений на Красноармейском направлении.

Также российским бойцам удалось поразить пункт управления беспилотниками ВСУ на территории ДНР. Под удар артиллеристов группировки войск «Запад» попали пехота и техника противника.