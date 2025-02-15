Российские военные освободили Березовку в ДНР

В начале февраля силы ПВО уничтожили в небе над Донецкой Народной Республике украинский беспилотник Shark. Ликвидация этого дрона позволила обеспечить прикрытие наступательных подразделений на Красноармейском направлении.
Также российским бойцам удалось поразить пункт управления беспилотниками ВСУ на территории ДНР. Под удар артиллеристов группировки войск «Запад» попали пехота и техника противника.
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