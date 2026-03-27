ВС России продвинулись к Рай-Александровке на полкилометра

Подразделения ВС России продвинулись в направлении населенного пункта Рай-Александровка, расширив буферную зону на полкилометра. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Наши военнослужащие развивают успех с района населенного пункта Никифоровка, который находится юго-восточнее Рай- Александровки — здесь расширена буферная зона», — сказал он.

По его словам, российские военные успели продвинуться на 500 метров по направлению к этому стратегически важному населенному пункту.

Этот поселок важен тем, что играл ключевую роль в снабжении группировки ВСУ. Как рассказал военкор Александр Коц в телеграм-канале, его потеря нарушит логистику ВСУ на этом участке фронта.

Военный эксперт до этого отмечал сильное оживление российских военных на Славянском направлении. Ранее Марочко сообщал, что подразделения ВС РФ на полкилометра вклинились в глубину украинской обороны у населенного пункта Сопычь в Сумской области. Бойцы группировки войск «Север» взяли его под контроль 17 марта.