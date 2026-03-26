ВС России приступили к штурму Рай-Александровки после взятия Никифоровки

Российская армия получила возможность начать бои за село Рай-Александровка после освобождения населенного пункта Никифоровка. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«С освобождением Никифоровки наши военнослужащие полноценно приступили к освобождению следующего населенного пункта — Рай-Александровки, которая имеет стратегическое значение», — сказал он.

Военный эксперт также отметил сильное оживление у российских военных на Славянском направлении. Никифоровку освободили подразделения «Южной» группировки войск 25 марта.

Российским военным от населенного пункта до окраин Славянска осталось более 18 километров, если двигаться на запад, а на восток до Краматорска — 20 километров, если по прямой. Подразделения ВС России продолжили окружать Славянско-Краматорскую агломерацию.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщал, что войска беспилотных систем за сутки поразили 59 блиндажей и укрытий с боевиками ВСУ на Краматорском, Славянском и Константиновском направлениях. Российские военные также уничтожили 12 антенн связи и БПЛА противника, терминал Starlink и восемь наземных робототехнических комплексов.