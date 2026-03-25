Российские бойцы освободили Никифоровку в ДНР

Фото: РИА «Новости»

Российские военнослужащие освободили населенный пункт Никифоровка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве отметили, что таких результатов удалось добиться благодаря активным и решительным действиям группировки войск «Южная».

Также бойцы ВС России нанесли поражение формированиям семи бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дружковка, Константиновка, Рай-Александровка, Липовка, Былбасовка, Новоселовка, Краматорск, Николаевка и Славянск в ДНР.

Ранее стало известно, что российские войска установили контроль над Потаповкой в Сумской области. Село освободила группировка войск «Север».

