Российские бойцы освободили Никифоровку в ДНР
Российские военнослужащие освободили населенный пункт Никифоровка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
В ведомстве отметили, что таких результатов удалось добиться благодаря активным и решительным действиям группировки войск «Южная».
Также бойцы ВС России нанесли поражение формированиям семи бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дружковка, Константиновка, Рай-Александровка, Липовка, Былбасовка, Новоселовка, Краматорск, Николаевка и Славянск в ДНР.
Ранее стало известно, что российские войска установили контроль над Потаповкой в Сумской области. Село освободила группировка войск «Север».