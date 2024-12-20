Командование Вооруженных сил Украины перебросило в Курахово в ДНР мобилизованных новобранцев. Однако две трети из них дезертировали, сообщил РИА «Новости» председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Желающих умирать за режим [президента Украины Владимира] Зеленского становится все меньше. По имеющимся данным, около 70% украинских военных из числа насильно мобилизованных дезертируют еще по пути переброски в Курахово», — сказал он.

По информации Рогова, переброшенные в этот город подразделения ВСУ практически полностью состоят из мобилизованных. Их отправили туда в срочном порядке. Собеседник РИА «Новости» сравнил это с этапированием заключенных.

Российские войска продвинулись и взяли под прицел единственный путь снабжения группировки ВСУ в Курахове. Украинское командование приказало своим военнослужащим удержать этот город, по крайней мере, до инаугурации нового президента США. Однако глава ДНР Денис Пушилин уверен в успехе операции.